Ubisoft проведет в России турнир по Tom Clancy’s Rainbow Six: Осада

Компания Ubisoft и Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма объявили, что в России пройдет первый открытый турнир по игре Tom Clancy’s Rainbow Six: Осада на ПК.



Любая российская команда может подать заявку до 16 мая (10 часов по московскому времени), чтобы принять участие в открытом турнире Tom Clancy’s Rainbow Six: Осада и попытаться выиграть главный приз в размере 100 000 рублей.



Чемпионат будет состоять из двух этапов. Первый этап пройдет с 17 по 19 мая в формате Single Elimination с матчами до одной победы. Победители отправятся в Москву и станут участниками финальных игр. За главный приз они поборются со сборной командой Университета физической культуры. Финалы пройдут в формате Double Elimination с матчами до двух побед.



Tom Clancy’s Rainbow Six: Осада — тактический шутер от первого лица, разработанный Ubisoft для Microsoft Windows, Xbox One и PlayStation 4. Игра была анонсирована Ubisoft 9 июня 2014 на E3 и выпущена 1 декабря 2015 года.