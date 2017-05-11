Олег Знарок: Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной 13 мая

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над датчанами в матче чемпионата мира рассказал, что хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов присоединятся к национальной команде 13 мая.



«Они приедут в сборную 13 мая. Кто станет третьим в заявке? Я еще не определился», - сказал Знарок.



В четверг Кузнецов и Орлов были вызваны в сборную России на чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже. «Вашингтон» в среду в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли проиграл «Питтсбургу» (0:2) и уступил в серии со счетом 3-4.