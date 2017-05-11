Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия3 : 0Дания
Хоккей  Канада1 : 2Франция
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Сельта
Хоккей  Швеция1 : 0Латвия
Футбол  Лион0 : 0Аякс
Теннис  Бушар- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Федун: Перед дерби с ЦСКА я наелся успокоительного

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что перед матчем с ЦСКА наелся успокоительного.

Общались с Каррерой на базе после завоевания титула?
– Все нормально, обо всем узнаете. Были слова радости, – приводит слова Федуна «Матч ТВ». – Такие поводы всегда объединяют и сближают, делают людей добрее друг к другу

7 мая, когда «Спартак» стал чемпионом, – самый счастливый день в вашей жизни?
– Самый счастливый – когда рождались мои дети, а этот – один из самых счастливых. По крайней мере самый долгожданный и выстраданный.

Когда поняли, что своего не упустите? В матче с ЦСКА вы сидели с непроницаемым лицом.
– Это я успокоительного наелся.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Рубин» подшутил над «Зенитом» из-за переноса матча на «Петровский» (фото)Казанский «Рубин» в твиттере отреагировал на перенос встречи 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадион «Петровский».Официально: матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на «Петровском»Встреча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Петровский».Благой Георгиев: Хотел бы продлить соглашение с «Оренбургом»35-летний болгарский полузащитник «Оренбурга» рассказал, как он оказался в сибирском клубе.Алексей Игонин: «Зенит» ждет очередная революция, требующая глобальных финансовых затратБывший футболист «Зенита» Алексей Игонин подвел итоги сезона для сине-бело-голубых.Квинси Промес: Солдат «Спартака» всегда и вездеПолузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в Инстаграме опубликовал кадры фотосессии.«Спартак» оштрафован на 155 тысяч рублей по итогам матча с «Томью»Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, московский «Спартак» оштрафован на 155 тысяч рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата России.Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ от общения с журналистами после матча с «Томью»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оштрафован на 100 тысяч рублей за неявку на послематчевую пресс-конференцию после матча 27-го тура премьер-лиги с «Томью» (1:0) на «Открытие Арене». Решение КДК РФС объявил глава комитета Артур Григорьянц.Гаджи Гаджиев: Желаю Семину с «Локомотивом» выиграть звание чемпиона РоссииГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поздравил Юрия Семина с его 70-летием.Хабиб Нурмагомедов: С детства болею за нашу народную команду «Анжи». Удачи вам, пацаны (фото)Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов встретился с футболистами махачкалинского «Анжи».«Терек» начала подготовку к матчу с «Томью» (видео)Футболисты «Терека» начали подготовку к матчу с «Томью», который состоится в рамках 28-го тура чемпионата России.Валерий Газзаев: «Спартак» – чемпион по заслугам, с чем я его искренне поздравляюБывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о победе «Спартака» в чемпионате страны.Юрию Семину – 70 лет. Коллеги и бывшие игроки поздравляют тренераЮрию Семину – 70 лет. Коллеги и бывшие игроки поздравляют тренераНа страницах старейшей спортивной газеты страны игроки, тренеры, те, кто так или иначе пересекался с Юрием Павловичем Семиным.Вадим Евсеев: Палыч сказал нам тогда: «Вы что, матч сдаете?»Экс-полузащитник московского «Локомотива» Вадим Евсеев, поздравляя на страницах «Советского спорта» Юрия Семина с 70-летием, вспомнил, как ему работалось под руководством прославленного тренера.Александр Тарханов: Семин свой потенциал еще не исчерпалГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов поздравил Юрия Семин с 70-летием.«Арсенал» вырвал ничью в матче с ЦСКА в молодежном первенствеВ матче 28-го тура молодежного первенства России ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).Сергей Юран: Юрий Семин даже со мной разруливал конфликтыБывший игрок московского «Спартака» Сергей Юран поздравил Юрия Семина с 70-летием.Валерий Газзаев: Юрий Семин только начинаетВалерий Газзаев поздравил Юрия Семина с 70-летием.Видео дня: «Спартак» провел первую тренировку в ранге чемпиона РоссииФутболисты московского «Спартака» провели первую тренировку в ранге чемпиона России.Динияр Билялетдинов: Юрий Павлович запирал нас на базе, за что я ему благодаренОдин из самых титулованных тренеров празднует 70-летие.«Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих». Каррера раскрыл рецепт успеха«Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих». Каррера раскрыл рецепт успехаГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал интервью итальянским СМИ. «Советский спорт» прочитал их и нашел рецепт успеха итальянца.
Хоккей
Никита Кучеров: За счет личного мастерства обыграть датчан не удалось
Футбол
Леонид Федун: Перед дерби с ЦСКА я наелся успокоительного
Хоккей
Олег Знарок: Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной 13 мая
Хоккей
Олег Знарок: Думаю, Мозякин не сыграет со словаками
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Леонид Федун
Леонид Федунвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости