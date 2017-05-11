Леонид Федун: Перед дерби с ЦСКА я наелся успокоительного

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что перед матчем с ЦСКА наелся успокоительного.

– Общались с Каррерой на базе после завоевания титула?

– Все нормально, обо всем узнаете. Были слова радости, – приводит слова Федуна «Матч ТВ». – Такие поводы всегда объединяют и сближают, делают людей добрее друг к другу

– 7 мая, когда «Спартак» стал чемпионом, – самый счастливый день в вашей жизни?

– Самый счастливый – когда рождались мои дети, а этот – один из самых счастливых. По крайней мере самый долгожданный и выстраданный.

– Когда поняли, что своего не упустите? В матче с ЦСКА вы сидели с непроницаемым лицом.

– Это я успокоительного наелся.