Леонид Федун: Перед дерби с ЦСКА я наелся успокоительного
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что перед матчем с ЦСКА наелся успокоительного.
– Общались
с Каррерой на базе после завоевания
титула?
– Все нормально, обо всем узнаете. Были слова радости, – приводит слова Федуна «Матч ТВ». – Такие поводы всегда объединяют и сближают, делают людей добрее друг к другу
– 7 мая,
когда «Спартак» стал чемпионом, – самый
счастливый день в вашей жизни?
– Самый счастливый – когда рождались мои дети, а этот – один из самых счастливых. По крайней мере самый долгожданный и выстраданный.
– Когда
поняли, что своего не упустите? В матче
с ЦСКА вы сидели с непроницаемым лицом.
– Это я успокоительного наелся.
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