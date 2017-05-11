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Сухая победа России, решение Овечкина и победный дебют Алояна. Главные новости дня

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сухая победа России, решение Овечкина и победный дебют Алояна. Главные новости дня
Источник: ФХР

«Советский спорт» представляет главные новости четверга.

1. Сборная России забросила три безответные шайбы в ворота команды Дании на чемпионате мира по хоккею.

2. В свою очередь, Чехия и Норвегия за 60 минут не смогли отличиться ни разу. В овертайме победу чехам принес форвард «Магнитки» Ян Коварж.

3. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травмы не поедет на чемпионат мира. К команде Олега Знарка присоединятся его партнеры - Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

4. Овечкин назвал причины поражения от «Питтсбурга» в седьмом матче серии плей-офф.

5. ФИФА допустила стадион «Санкт-Петербург» до матчей Кубка конфедераций-2017.

6. Экс-нападающий ЦСКА Роман Монарев возглавил украинскую «Звезду».

7. Компания из Саудовской Аравии арендует Криштиану Роналду за 920 тысяч фунтов.

8. Российский боксер Михаил Алоян победно дебютировал в профессиональном боксе.

9. Волейболисты новосибирского «Локомотива» стали бронзовыми призерами чемпионата России.

10. Итальянец Андреа Маццон возглавил «Автодор».

Текст дня: «Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих. Каррера раскрыл рецепт успеха

Видео дня: «Спартак» провел первую тренировку в ранге чемпиона России

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