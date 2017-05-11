Никита Кучеров: За счет личного мастерства обыграть датчан не удалось

Форвард сборной России Никита Кучеров прокомментировал победу над датчанами (3:0) в четвертом поединке наших на ЧМ-2017.

- Датчане оказались крепкой командой, - отмечает Кучеров. - Их вратарь отлично провел игру. Да и в целом в обороне они все делали грамотно. В первой половине матча они нам голову немножко потрепали!

- Но потом перелом все же наступил. Этакий своеобразный взрыв – три шайбы за 70 секунд.

- Потому что мы начали делать свою игру – забрасывать шайбу за их защитников. А до этого думали, что все будет проще – как с Италией. Пытались все за счет личного мастерства решить. Но соперник нам этого не позволил. Пришлось к нему со всей серьезностью отнестись. Вспомнить о своей тактике.



