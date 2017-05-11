Антон Понкрашов: «Локомотив» использовал все наши провалы в обороне

Защитник казанского УНИКСа Антон Понкрашов после поражения своей команды от «Локомотива-Кубани» в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на слабую игру в обороне своей команды.



«Локо» использовал все наши провалы в защите. Дженнинг легко забил четыре трёхочковых, Рочести набрал 21 очко. Против любой защиты мы можем набрать от 70 до 80 очков легко. Но ключ к победе – защита. Если мы сможем продемонстрировать защиту как в первом матче, то выиграем. Если нет – нас продолжат расстреливать. Нужно сделать правильные выводы. Ничего не потеряно – серия ведь длится до трёх побед. Будем работать – что ещё делать», - приводит слова Понкрашова «Спорт-Бизнес Online».



Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась со счетом 83:71 в пользу гостей. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Локомотива-Кубани», четвертая игра состоится в Казани 12 мая.