Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия3 : 0Дания
Хоккей  Канада1 : 2Франция
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Сельта
Хоккей  Швеция1 : 0Латвия
Футбол  Лион0 : 0Аякс
Теннис  Бушар- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Понкрашов: «Локомотив» использовал все наши провалы в обороне

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник казанского УНИКСа Антон Понкрашов после поражения своей команды от «Локомотива-Кубани» в третьем матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на слабую игру в обороне своей команды.

«Локо» использовал все наши провалы в защите. Дженнинг легко забил четыре трёхочковых, Рочести набрал 21 очко. Против любой защиты мы можем набрать от 70 до 80 очков легко. Но ключ к победе – защита. Если мы сможем продемонстрировать защиту как в первом матче, то выиграем. Если нет – нас продолжат расстреливать. Нужно сделать правильные выводы. Ничего не потеряно – серия ведь длится до трёх побед. Будем работать – что ещё делать», - приводит слова Понкрашова «Спорт-Бизнес Online».

Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась со счетом 83:71 в пользу гостей. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Локомотива-Кубани», четвертая игра состоится в Казани 12 мая.

Матч

УНИКС - Локомотив-Кубань - 71:83

Состав

УНИКС: Уильямс (16), Лэнгфорд (15), Кларк (13), Колом (12)

Локомотив-Кубань: Рочести (21), Дженнинг (18), Вуюкас (15), Брокхофф (10)

Место и дата

10 мая 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Родионов: Маццон – оптимальное соотношение цены и качества для «Автодора»Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал назначение главным тренером команды итальянца Андреа Маццона.Маццон стал главным тренером «Автодора»Новым главным тренером «Автодора» стал Андреа Маццон. 51-летний итальянский специалист подписал контракт на один сезон.Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Димитрис Итудис: Поздравляю «Астану» с хорошим сезономГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы своей команды над «Астаной» в третьем заключительном матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ поблагодарил соперника за борьбу.«Локомотив-Кубань» победил УНИКС и вышел вперед в серииБаскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» одержали выездную победу над казанским УНИКСом в третьем матче четвертьфинального противостояния Единой лиги ВТБ.Попали под поезд. УНИКС уступил «Локомотиву-Кубани»Попали под поезд. УНИКС уступил «Локомотиву-Кубани»Казанский УНИКС на своей площадке уступил «Локо-Кубани» третий матч четвертьфинала Евролиги - 71:83.ЦСКА вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, не проиграв ни одного матча «Астане»Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Астане» в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.Единая лига ВТБ. УНИКС – «Локомотив-Кубань». Видеотрансляция. ОнлайнСегодня казанский УНИКС сыграет с клубом «Локомотив-Кубань» третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.Единая Лига ВТБ. «Астана» – ЦСКА. Видеотрансляция. ОнлайнСегодня ЦСКА сыграет с «Астаной» третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.Димитрис Итудис: Надеюсь, наш прогресс продолжится в третьей игре с «Астаной»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной».Олег Окулов: Чтобы одолеть в плей-офф команду из первой пятерки, нам нужно совершить подвигГлавный тренер «Енисея» Олег Окулов подвел итог серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками».Душко Иванович: Важно, что выиграли серию у «Енисея» в трех матчахГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после третьей победы над «Енисеем» в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за предельную концентрацию.«Химки», разгромив «Енисей», вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ, где встретятся с «Зенитом»Баскетболисты «Химок» в рамках третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ нанесли поражение «Енисею».«Енисей» – «Химки». Видеотрансляция онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляциюматча второго матча Единой Лиги ВТБ между «Енисеем» и «Химками».Лэнгфорд получит награду самого результативного игрока ЕвролигиАмериканский защитник казанского УНИКСа Кит Лэнгфорд получит специальную награду самому результативному игроку Евролиги по итогам сезона-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.Как «Зенит» сыграл за «Спартак». Главное для Петербурга за неделюКак «Зенит» сыграл за «Спартак». Главное для Петербурга за неделюДва повода для огорчения, один – для радости и самый главный – для гордости.Димитрис Итудис: «Астана» хорошо сражалась против насГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против «Астаны» в 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 94:74.«Локомотив-Кубань» сравнял счет в серии с УНИКСом«Локомотив-Кубань» дома обыграл УНИКС во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.«Локомотив-Кубань» - УНИКС. Видеотрансляция матча. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляциюматча второго матча ¼ финала Единой Лиги ВТБ между «Локомотив-Кубанью» и УНИКСом.ЦСКА удвоил преимущество в серии с «Астаной»ЦСКА дома обыграл «Астану» во втором матче ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Хоккей
Никита Кучеров: За счет личного мастерства обыграть датчан не удалось
Футбол
Леонид Федун: Перед дерби с ЦСКА я наелся успокоительного
Хоккей
Олег Знарок: Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной 13 мая
Хоккей
Олег Знарок: Думаю, Мозякин не сыграет со словаками
все новости
Локомотив-Кубань
Локомотив-Кубанькалендарьстатистика
УНИКС
УНИКСкалендарьстатистика
Антон Понкрашов
Антон Понкрашоввсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости