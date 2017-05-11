Антон Понкрашов: «Локомотив» использовал все наши провалы в обороне
Защитник казанского УНИКСа Антон
Понкрашов после поражения своей команды от «Локомотива-Кубани» в третьем матче
четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на слабую игру в обороне
своей команды.
«Локо» использовал
все наши провалы в защите. Дженнинг легко забил четыре трёхочковых, Рочести
набрал 21 очко. Против любой защиты мы можем набрать от 70 до 80 очков легко.
Но ключ к победе – защита. Если мы сможем продемонстрировать защиту как в
первом матче, то выиграем. Если нет – нас продолжат расстреливать. Нужно
сделать правильные выводы. Ничего не потеряно – серия ведь длится до трёх
побед. Будем работать – что ещё делать», - приводит слова
Понкрашова «Спорт-Бизнес Online».
Встреча, прошедшая в среду в Казани, завершилась со счетом 83:71 в пользу гостей. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Локомотива-Кубани», четвертая игра состоится в Казани 12 мая.
Матч
УНИКС - Локомотив-Кубань - 71:83
Состав
УНИКС: Уильямс (16), Лэнгфорд (15), Кларк (13), Колом (12)
Локомотив-Кубань: Рочести (21), Дженнинг (18), Вуюкас (15), Брокхофф (10)
Место и дата
10 мая 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция