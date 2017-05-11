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Казанский «Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл ЧР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты казанского «Зенита» в финальном матче чемпионата России уверенно обыграли московское «Динамо».

Решающая встреча чемпионата, прошедшая в четверг в Москве, завершилась в пользу команды Владимира Алекно в трех партиях со счетом 3:0 (25:20, 25:17, 25:16). Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Зенит» в девятый раз в своей истории стал чемпионом России. Это рекордный показатель. Восемь чемпионств в активе «Белогорья», которое в этом сезоне осталось без медалей. Ранее в четверг в матче за бронзовые награды белгородский клуб в трех партиях проиграл новосибирскому «Локомотиву».

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