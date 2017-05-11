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Никита Кучеров: Кузнецов и Орлов – хорошее укрепление для сборной

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард сборной России Никита Кучеров прокомментировал поражение «Вашингтона» в плей-офф и дозаявку сборной России.

- Жалко ребят. Особенно Сашу. Проигрывать седьмой матч всегда очень тяжело, - сказал Кучеров об игроках «Вашингтона». - У них ведь хорошая команда собралась. Чуток не получилось. Но это жизнь и надо идти дальше. А для сборной России это хорошее укрепление. Будем рады видеть игроков «Вашингтона» в своей команде. Они часто приезжают, хотят выступать на чемпионатах мира. Будет очень весело играть с ними.

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