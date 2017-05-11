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Мхитарян и Рэшфорд - в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Сельтой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Сельты», которые встретятся сегодня в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Лингард, Мхитарян, Рэшфорд.

Запасные: де Хеа, Джонс, Смоллинг, Кэррик, Мата, Марсьяль, Руни.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Хонни, Васс, Радоя, Эрнандес, Аспас, Систо, Гвидетти.

Запасные: Вильяр, Фонтас, Гомес, Диас, Хосабед, Бонгонда, Бове.

Игра начнется в 22:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, в первой игре «МЮ» победил со счетом 1:0.

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