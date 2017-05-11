«Лион» - «Аякс». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы голландского «Аякса» и
французского «Лиона» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги
Европы.
Основной состав «Лиона»: Лопеш,
Рафаэл, Морель, Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Толиссо, Вальбуэна, Фекир, Корне,
Ляказетт.
Стартовый состав «Аякса»:
Онана, Велтман, Виргевер, Санчес, де Лигт, Зиеш, Классен, Шоне, Дольберг,
Траоре, Юнес.
Эта встреча пройдет 11 мая в Лионе и начнется в 22:05 по московскому времени. В первом матче соперников, который на прошлой неделе прошел в Голландии, «Аякс» добился крупной победы – 4:1.
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