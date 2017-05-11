Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия3 : 0Дания
Хоккей  Канада1 : 2Франция
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Сельта
Хоккей  Швеция1 : 0Латвия
Футбол  Лион0 : 0Аякс
Теннис  Бушар- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лион» - «Аякс». Стартовые составы

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Стали известны стартовые составы голландского «Аякса» и французского «Лиона» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.

Основной состав «Лиона»: Лопеш, Рафаэл, Морель, Н'Кулу, Дьякаби, Гоналон, Толиссо, Вальбуэна, Фекир, Корне, Ляказетт.

Стартовый состав «Аякса»: Онана, Велтман, Виргевер, Санчес, де Лигт, Зиеш, Классен, Шоне, Дольберг, Траоре, Юнес.

Эта встреча пройдет 11 мая в Лионе и начнется в 22:05 по московскому времени. В первом матче соперников, который на прошлой неделе прошел в Голландии, «Аякс» добился крупной победы – 4:1.

Матч

Лион - Аякс - 0:0

1-й тайм

Состав

Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель, Нкулу, Гоналон, Вальбуэна, Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт

Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман, де Лигт, Классен, Юнес, Траоре, Дольберг, Шоне, Зиеш

Место и дата

11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» - «Сельта». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Сельтой».Мхитарян и Рэшфорд - в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Сельтой»Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Сельты», которые встретятся сегодня в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.Букмекеры не верят, что «Сельта» пройдет «Манчестер Юнайтед»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу полуфинала Лиги Европы, в которой «Манчестер Юнайтед» примет «Сельту».«Локомотив» получил лицензию на выступление в еврокубках в следующем сезоне«Локомотив» успешно прошел лицензирование, получив право в сезоне 2017/2018 играть в чемпионате России и Лиге Европы.Матье Вальбуэна: Матч против «Аякса» - главный в сезонеБывший игрок московского «Динамо» а ныне «Лиона» Матье Вальбуэна - о сегодняшнем матче его команды в ½ финала Лиги Европы против «Аякса».Жозе Моуринью: «МЮ» проделал длинный путь в Лиге Европы и мечтает победитьЖозе Моуринью: «МЮ» проделал длинный путь в Лиге Европы и мечтает победитьГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями в преддверии ответного матча Лиги Европы с «Сельтой».Петер Бос: «Аяксу» нужно научиться играть на выезде при фанатичных болельщикахГлавный тренер «Аякса» Петер Бос поделился ожиданиями от матча с «Лионом». Напомним, что команды сыграют в рамках полуфинала Лиги Европы.Брюно Женезьо: «Лион» умеет много забивать дома. Мы верим в себяГлавный тренер «Лиона» Брюно Женезьо поделился ожиданиями от матча с «Аяксом». Напомним, что команды сыграют в рамках полуфинала Лиги Европы.Эдуардо Бериццо: «МЮ» будет играть на победуГлавный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что команды сыграют в рамках полуфинала Лиги Европы.Жозе Моуринью: «МЮ» ждет 14-й матч в Лиге Европы, и мы очень хотим выигратьГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча Лиги Европы против «Сельты».Майкл Кэррик: Горю желанием пробиться в финал Лиги Европы и выиграть трофейПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик дал интервью пресс-службе УЕФА в преддверии ответного матча с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы.Жозе Моуринью: В «МЮ» сложилась такая ситуация, что один и тот же состав не может играть постоянноГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о проблемах английского клуба.Хуан Мата: «Сельта» сделает все, чтобы перевернуть ход противостояния. Уверен в этомПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата обратился к болельщикам «красных дьяволов» после поражения от «Арсенала».«Лион» вырвал победу в матче с «Нантом»Футболисты «Лиона» на своем поле не смогли переиграть «Нант» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на поле стадиона «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 3:2.Хосеп Гвардиола: Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу ЕвропыГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожелал победы «МЮ» в розыгрыше Лиги Европы-2016/17.«Пора «Зениту» проиграть». Кто поможет «Спартаку» уже сегодня стать чемпионом«Пора «Зениту» проиграть». Кто поможет «Спартаку» уже сегодня стать чемпиономИгорь Лебеденко – о «договорняке» с «Уралом», уходе из «Терека», нервах Павлюченко и том, что сделали бы с Ари в хоккее.План Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутболаПлан Симеоне, радость Черданцева и смелость Мбаппе. Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.Арсен Венгер: К Лиге Европы отнесусь серьезноГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможное участие команды в Лиге Европы.«Спартак» – в первой корзине на жеребьевке Лиги чемпионов. Все расклады«Спартак» – в первой корзине на жеребьевке Лиги чемпионов. Все раскладыЧто ждет российские клубы в следующем еврокубковом сезоне? Рассказываем.Поль Погба: Рэшфорд сказал мне, что забьет «Сельте» со стандарта. Так и вышлоПоль Погба: Рэшфорд сказал мне, что забьет «Сельте» со стандарта. Так и вышлоПредставители «Манчестер Юнайтед» ответили на вопросы журналистов после победы над «Сельтой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (1:0).
Хоккей
Олег Знарок: Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной 13 мая
Хоккей
Олег Знарок: Думаю, Мозякин не сыграет со словаками
Футбол
Букмекеры не верят, что «Сельта» пройдет «Манчестер Юнайтед»
Бокс
Алоян победно дебютировал в профессиональном боксе
все новости
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Лион
Лионкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости