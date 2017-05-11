Тим обыграл Димитрова в третьем круге турнира в Мадриде
Австрийский теннисист Доминик Тим взял верх над болгарином Григором Димитровым в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 34 минуты, - 4:6, 6:4, 7:6 (11:9).
Тим исполнил девять эйсов и допустил три двойные ошибки. Оба теннисиста сделали по четыре брейка.
В следующем раунде Тим встреттся с хорватом Борной Чоричем.
Матч
Димитров Г. (Болгария) - Тим Д. (Австрия) - 6:4, 4:6, 6:7
Место и дата
11 мая 18:20, , Онлайн-трансляция
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