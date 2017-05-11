«Динамо» сравняло счет в серии с «Синарой»
Подмосковное «Динамо» обыграло «Синару» в четвертом матче четвертьфинальной серии Суперлиги чемпионата России по мини-футболу.
Игра прошла в Екатеринбурге.
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев площадки отличились Бастриков (38) и Шистеров (43), у гостей - Вилде (3), Робиньо (17).
В серии послематчевых пенальти сильнее оказались динамовцы.
Счет в серии стал 2-2. Пятый, решающий матч пройдет на площадке «Динамо».
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