«Динамо» сравняло счет в серии с «Синарой»

Подмосковное «Динамо» обыграло «Синару» в четвертом матче четвертьфинальной серии Суперлиги чемпионата России по мини-футболу.

Игра прошла в Екатеринбурге.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев площадки отличились Бастриков (38) и Шистеров (43), у гостей - Вилде (3), Робиньо (17).

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались динамовцы.

Счет в серии стал 2-2. Пятый, решающий матч пройдет на площадке «Динамо».