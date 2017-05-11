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Агент: Миронов подпишет контракт с «Колорадо» на два года

Источник:  Twitter.comКомментарии

Хоккейный агент Дэн Милстейн, представляющий интересы россиянина Андрея Миронова, сообщил, что его клиент, ранее выступавший за московское «Динамо», в ближайшее время подпишет двухлетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Колорадо».

«Андрей Миронов официально разорвал контракт с клубом КХЛ «Динамо». Новое двухлетнее соглашение игрока с «Колорадо Эвеланш» уже в работе», - написал Милстейн в «твиттере».

«Динамо» в четверг объявило о расторжении контракта с 22-летним Мироновым. Соглашение защитника с бело-голубыми, которое действовало до 30 апреля 2018 года, было разорвано по инициативе игрока. В настоящее время Миронов выступает в составе сборной России на чемпионате мира-2017.

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