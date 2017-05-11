Матч квалификации к The Summit 7 перенесли из-за школьного экзамена
Матч китайской команды Invictus Gaming в рамках квалификации к турниру The Summit 7 перенесли из-за экзамена Лин «Xxs» Дзина.
Выпускной экзамен Xxs совпал с датой матча квалификации. Организаторы приняли решение перенести встречу на следующий день.
Во втором раунде нижней сетки китайской квалификации Invictus Gaming сыграет с проигравшим пары Newbee - CDEC Gaming. Матч состоится 12 мая в 16:00.
Финальная стадия The Summit 7 пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически