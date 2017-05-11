Емельяненко проведет сбор в Голландии перед боем с Митрионом

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил, что проведет четырехнедельный сбор в Амстердаме перед боем с американцем Мэттом Митрионом.

Поединок пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

«Первый этап подготовки проходил в Москве, основная работа была направлена на подъем выносливости и физической силы, - цитирует Емельяненко ТАСС. - Сейчас я на четыре недели отправлюсь в Нидерланды, первая неделя будет более спокойной, а потом предстоят три недели хороших нагрузок и спаррингов. Ближе к концу второго этапа увеличится количество спаррингов, из Нидерландов я отправлюсь в США. Проходить сборы не тяжело, просто иногда из-за накопившейся усталости вылезают какие-то травмы».

Напомним, 40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия из-за обнаружения камней в почках. Бой был официально перенесен.