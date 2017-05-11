Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия3 : 0Дания
Хоккей  Канада1 : 2Франция
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Сельта
Хоккей  Швеция1 : 0Латвия
Футбол  Лион0 : 0Аякс
Теннис  Бушар- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Емельяненко проведет сбор в Голландии перед боем с Митрионом

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил, что проведет четырехнедельный сбор в Амстердаме перед боем с американцем Мэттом Митрионом.

Поединок пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

«Первый этап подготовки проходил в Москве, основная работа была направлена на подъем выносливости и физической силы, - цитирует Емельяненко ТАСС. - Сейчас я на четыре недели отправлюсь в Нидерланды, первая неделя будет более спокойной, а потом предстоят три недели хороших нагрузок и спаррингов. Ближе к концу второго этапа увеличится количество спаррингов, из Нидерландов я отправлюсь в США. Проходить сборы не тяжело, просто иногда из-за накопившейся усталости вылезают какие-то травмы».

Напомним, 40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия из-за обнаружения камней в почках. Бой был официально перенесен.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федор Емельяненко: В Японии я каждый раз сдавал допинг-тесты, но никогда никто не попадалсяИзвестный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что все его допинг-тесты в организациях Pride, Rizin и Bellator были отрицательными.Федор Емельяненко поблагодарил ветеранов ВОВ перед финальными поединками чемпионата России по ММАПрезидент Союза ММА России Федор Емельяненко перед финальными поединками чемпионата России по ММА, которые проходят в Ростове-на-Дону, поблагодарил ветеранов ВОВ.Федор Емельяненко: На последних международных чемпионатах по ММА наши спортсмены завоевали все «золото»В Ростове-на-Дону проходит чемпионат России по ММА-2017.Федор Емельяненко: На последних чемпионатах по ММА наши завоевали все «золото»Федор Емельяненко: На последних чемпионатах по ММА наши завоевали все «золото»В Ростове-на-Дону проходит чемпионат России по ММА-2017.Федор Емельяненко Очень важно, что чемпионат России объединяет спортсменов из каждого региона нашей страныПрезидент Союза ММА России Федор Емельяненко: «В этом году Чемпионат России пройдет c 9 по 12 мая в Ростове-на-Дону.Мэтт Митрион: Я вырублю Емельяненко, а потом куплю ему водкиАмериканский боец ММА Мэтт Митрион уверен в своей победе над россиянином Федором Емельяненко.Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом в Старом ОсколеТренер российского бойца Федора Емельяненко Владимир Воронов сообщил, что спортсмен начнет подготовку к поединку с американцем Мэттом Митрионом в Старом Осколе.Емельяненко может стать соинвестором турнира Bellator в РоссииРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, как продвигаются переговоры с американским промоушеном Bellator об организации бойцовского мероприятия в Москве.Отставка тренера Аргентины, поражение «Арсенала» аутсайдеру АПЛ и Bellator в России. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.Федор Емельяненко: Ведем переговоры о проведении турнира Bellator в РоссииРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что ведет переговоры о проведении поединка в рамках турнира организации Bellator в России.Федор Емельяненко: Бой с Харитоновым? Я не бьюсь с соотечественникамиРоссийский боец смешанного стиля Федора Емельяненко исключил возможность своего поединка с соотечественником Сергеем Харитоновым.Футболка с автографом Емельяненко была продана на аукционе за 100 000 рублейВ Москве прошла презентация команды Industrials, участие в которой принял боец ММА Федор Емельяненко. В рамках мероприятия состоялся аукцион.«Вашингтон» выиграл «регулярку», Бэттман критикует МОК и профсоюз, а Мусу задержала полиция. Главные новости утра«Вашингтон» выиграл «регулярку», Бэттман критикует МОК и профсоюз, а Мусу задержала полиция. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга.Сергей Харитонов: Если Bellator даст мне в соперники Емельяненко, запросто выйду с ним на рингРоссийский тяжеловес Сергей Харитонов не исключает возможность своей встречи с Федором Емельяненко.Федор Емельяненко: Думаю, у Макгрегора не будет шансов в бою с МэйвезеромРоссийский боец смешанного стиля Федора Емельяненко поделился мнением о возможном бое Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора.Победа Харитонова и соперник Орловского. Главное в ММА за прошлую неделюПобеда Харитонова и соперник Орловского. Главное в ММА за прошлую неделюКорреспондент «Советского спорта» Сергей Ващенко – о главных событиях в мире смешанных единоборств за минувшую неделю.Хабиб Нурмагомедов: Желаю Федору хорошего тейкдауна в первом раундеРоссийский боец Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о предстоящем в июне поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.«Мы ведь не арбузы пришли резать». Соннен «наехал» на Федора Емельяненко«Мы ведь не арбузы пришли резать». Соннен «наехал» на Федора ЕмельяненкоАмериканский боец раскритиковал Федора Емельяненко и поделился своим мнением о поединке Мэйвезер – Макгрегор.Тито Ортиc: Предлагал руководству Bellator сразиться с ЕмельяненкоЭкс-чемпион UFC в полутяжелом весе Тито Ортис рассказал журналистам, что предлагал свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону в бою с россиянином Федором Емельяненко.Федор Емельяненко: Если все пойдет благополучно, мы продолжим сотрудничество BellatorЛегендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко намерен продолжить сотрудничество с организацией Bellator.
Хоккей
Никита Кучеров: За счет личного мастерства обыграть датчан не удалось
Футбол
Леонид Федун: Перед дерби с ЦСКА я наелся успокоительного
Хоккей
Олег Знарок: Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной 13 мая
Хоккей
Олег Знарок: Думаю, Мозякин не сыграет со словаками
все новости
Мэтт Митрион
Мэтт Митрионвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости