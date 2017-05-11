Федор Емельяненко: В Японии я каждый раз сдавал допинг-тесты, но никогда никто не попадался

Известный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что все его допинг-тесты в организациях Pride, Rizin и Bellator были отрицательными.



«В Японии я каждый раз сдавал допинг-тесты в Pride и Rizin, но почему-то никогда никто не попадался. Это подталкивает на определенные мысли: либо там все чистые, либо... В Bellator мы тоже проходим допинг- контроль, но там все серьезно. Это никак не влияет на подготовку, и нет такого, чтобы меня подняли среди ночи для этой процедуры», - приводит ТАСС слова Емельяненко.



Емельяненко ближайший поединок проведет 24 июня в организации Bellator против американца Мэтта Митриона.



Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.