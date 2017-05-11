Федор Емельяненко: В Японии я каждый раз сдавал допинг-тесты, но никогда никто не попадался
Известный российский боец
смешанного стиля Федор Емельяненко заявил, что все его допинг-тесты в
организациях Pride, Rizin и Bellator были отрицательными.
«В Японии я каждый раз сдавал
допинг-тесты в Pride и Rizin, но почему-то никогда никто не попадался. Это подталкивает на определенные мысли: либо
там все чистые, либо... В Bellator мы тоже проходим допинг- контроль, но там
все серьезно. Это никак не влияет на подготовку, и нет такого, чтобы меня
подняли среди ночи для этой процедуры», - приводит ТАСС слова Емельяненко.
Емельяненко ближайший поединок
проведет 24 июня в организации Bellator против американца Мэтта Митриона.
Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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