Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия3 : 0Дания
Хоккей  Канада1 : 2Франция
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Сельта
Хоккей  Швеция1 : 0Латвия
Футбол  Лион0 : 0Аякс
Теннис  Бушар- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рубин» подшутил над «Зенитом» из-за переноса матча на «Петровский» (фото)

Источник:  Twitter.comКомментарии

Казанский «Рубин» в твиттере отреагировал на перенос встречи 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадион «Петровский». 

Напомним, изначально встречу планировалось провести на стадионе «Санкт-Петербург», где уже прошло два матча РФПЛ «Зенит» - «Урал» (1:1) и «Зенит» - «Терек» (0:1).

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая. Начало матча в 19:30.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Официально: матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет на «Петровском»Встреча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на стадионе «Петровский».Алексей Игонин: «Зенит» ждет очередная революция, требующая глобальных финансовых затратБывший футболист «Зенита» Алексей Игонин подвел итоги сезона для сине-бело-голубых.ФИФА допустила стадион «Санкт-Петербург» до матчей Кубка Конфедераций - 2017ФИФА допустила стадион «Санкт-Петербург» до матчей Кубка Конфедераций - 2017.«Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих». Каррера раскрыл рецепт успеха«Надеюсь, я выиграл первый чемпионат из многих». Каррера раскрыл рецепт успехаГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал интервью итальянским СМИ. «Советский спорт» прочитал их и нашел рецепт успеха итальянца.Коштинья: Жардим - лучший тренер для «Зенита», но Соуза тоже хорошКоштинья: Жардим - лучший тренер для «Зенита», но Соуза тоже хорошЭкс-игрок «Динамо» Коштинья рассказал «Советскому спорту» о работе в Португалии, тренере для «Зенита», и Кубке конфедераций.В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спортаВ Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спорта«Советский спорт» рассказывает, каким образом в Петербурге будет создана новая команда, и кто там будет играть.Вручат ли Аленичеву и Титову золотые медали? (видео)Вручат ли Аленичеву и Титову золотые медали? (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.И снова проблемы с «Зенит-Ареной»И снова проблемы с «Зенит-Ареной»«Советский спорт» пытается разобраться, почему «Зенит» отказался играть на новом стадионе. Спойлер: снова проблемы с газоном.Будущее Данни в «Зените» зависит от нового тренераКак сообщает Федеральное агентство новостей, руководство «Зенита» примет окончательное решение по продлению контракта с Мигелем Данни после назначения нового главного тренера.Гиорги Лория: «Крыльям» нужно выиграть у «Зенита», чтобы с хорошим настроением отпраздновать юбилей клубаВратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился мнением о выступлении группы «Ленинград» после матча с «Зенитом».«Виктория Пльзень» интересуется КомличенкоФорвард «Краснодара» Николай Комличенко может вернуться в чемпионат Чехии. Интерес к 21-летнему нападающему проявляет «Виктория Пльзень», сообщает «Р-Спорт».Олимпийский чемпион точил головки для мин. Люди, которым мы обязаны всемОлимпийский чемпион точил головки для мин. Люди, которым мы обязаны всем«Зенит» перед Днем Победы устроил трогательную акцию: с футболистами выходили ветераны. Мы собрали истории тех, кто сражался за Победу.Соперники «Спартака» в Лиге чемпионов и поиск нового тренера «Зенита» (видео)Соперники «Спартака» в Лиге чемпионов и поиск нового тренера «Зенита» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Алексей Сорокин: Вопрос о переносе матча с «Краснодаром» на «Петровский» должен решать «Зенит»Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе матча 29-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» с «Санкт-Петербург Арены» на стадион «Петровский».«Зенит» предложил контракт наставнику «Фиорентины»Португальский специалист Паулу Соуза, который является главным тренером «Фиорентины», может перебраться в РФПЛ.Черданцев считает, что «Зенит» должен пригласить Раньери, а не СоузуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев - о возможном приходе в «Зенит» нового тренера.Отставка Луческу, драка болельщиков «Спартака» с ОМОНом и День Победы (видео)Отставка Луческу, драка болельщиков «Спартака» с ОМОНом и День Победы (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Крах «Зенита». 50 вопросов Мирче ЛуческуКрах «Зенита». 50 вопросов Мирче ЛуческуОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин подводит предварительные итоги сезона для «Зенита» и Мирчи Луческу.Алексей Стрепетов: Каррера создал коллектив, который хочет быть чемпиономБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о чемпионстве «Спартака».Алексей Стрепетов: Плохое поле - не оправдание для «Зенита»Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).
Хоккей
Никита Кучеров: За счет личного мастерства обыграть датчан не удалось
Футбол
Леонид Федун: Перед дерби с ЦСКА я наелся успокоительного
Хоккей
Олег Знарок: Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной 13 мая
Хоккей
Олег Знарок: Думаю, Мозякин не сыграет со словаками
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове
Стадион «Петровский»
Стадион «Петровский»