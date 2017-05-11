«Рубин» подшутил над «Зенитом» из-за переноса матча на «Петровский» (фото)
Казанский «Рубин» в твиттере отреагировал на перенос встречи 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» на стадион «Петровский».
@zenit_spb pic.twitter.com/2x4oXFnBp1— «Рубин» Казань (@fcrk) 11 мая 2017 г.
Напомним, изначально встречу планировалось провести на стадионе «Санкт-Петербург», где уже прошло два матча РФПЛ «Зенит» - «Урал» (1:1) и «Зенит» - «Терек» (0:1).
Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 17 мая. Начало матча в 19:30.
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