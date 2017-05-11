Владимир Крикунов: Ребята настраивались на победу, но не старались максимально

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что хоккеистам национальной команды не хватало настроя и мотивации в матче чемпионата мира с датчанами.



«Ребята настраивались на победу, но не старались максимально. Играли легко, свободно, пытались разыгрывать шайбу. Моменты создавали, но не забивали. Когда игрок немного не собран, когда нет такой мотивации на Данию, то получается так. Это и понятно. Дания - не тот соперник, на который нужен максимальный настрой, поэтому его не было. Но потом забили три гола, продолжили ровно играть», - приводит «Р-Спорт» слова Крикунова.



Сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв команду Дании со счетом 3:0. До 35-й минуты на табло сохранялись нули.