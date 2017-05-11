Илья Жигулев: Галицкий трудолюбивый, целеустремленный, идейный

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев охарактеризовал президента клуба Сергея Галицкого.

- Назовите три главных качества Галицкого.

- Однозначно трудолюбивый – чтобы добиться всего этого, нужно много работать. Конечно целеустремленный – что он имеет, получить очень сложно, поэтому важно не останавливаться. И, наверное, идейный – проект «Краснодар» с его Академией и стадионом тому доказательство.

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