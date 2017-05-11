Илья Жигулев: Галицкий трудолюбивый, целеустремленный, идейный
Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев охарактеризовал президента клуба Сергея Галицкого.
- Назовите три главных качества Галицкого.
- Однозначно трудолюбивый – чтобы добиться всего этого, нужно много работать. Конечно целеустремленный – что он имеет, получить очень сложно, поэтому важно не останавливаться. И, наверное, идейный – проект «Краснодар» с его Академией и стадионом тому доказательство.
Полное интервью с Ильей Жигулевым в ближайшее время читайте на нашем сайте и свежем номере «Советского спорта».
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