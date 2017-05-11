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Илья Жигулев: Обидно, что ЧМ-2018 «пролетел» мимо Краснодара

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Воспитанник «Краснодара» Илья Жигулев расстроен, что матчи ЧМ-2018 не будут сыграны в Краснодаре.

- Как оцените арену «Краснодара»?

- Это стадион топ-уровня. Он должен был занять первое, а не третье место в списке лучших арен прошлого года. Его атмосферу я полностью прочувствовал во время аншлага на матче со «Спартаком» (2:2).

Очень обидно, что чемпионат мира «пролетит» мимо Краснодара. Понятно, что «Фишт» после Олимпиады надо задействовать, но все же. Испытываю по этому поводу разочарование.

Полное интервью с Ильей Жигулевым в ближайшее время читайте на нашем сайте и в свежем номере «Советского спорта».

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