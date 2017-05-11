Илья Жигулев: Обидно, что ЧМ-2018 «пролетел» мимо Краснодара
Воспитанник «Краснодара» Илья Жигулев расстроен, что матчи ЧМ-2018 не будут сыграны в Краснодаре.
- Как оцените арену «Краснодара»?
-
Это стадион топ-уровня. Он должен был занять первое, а не третье место в списке
лучших арен прошлого года. Его атмосферу я полностью прочувствовал во время
аншлага на матче со «Спартаком» (2:2).
Очень
обидно, что чемпионат мира «пролетит» мимо Краснодара. Понятно, что «Фишт»
после Олимпиады надо задействовать, но все же. Испытываю по этому поводу
разочарование.
Полное интервью с
Ильей Жигулевым в ближайшее время читайте на нашем сайте и в свежем номере
«Советского спорта».
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