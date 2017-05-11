Илья Жигулев: В «Краснодаре» Ари не нарушал дисциплину, а Смолов – очень хороший человек
Хавбек «Краснодара» Илья Жигулев поделился мнением о Федоре Смолове и Ари.
- Федор Смолов действительно настолько крут? Какой он в
жизни?
-
Он веселый парень, способный подколоть. Но я его знаю в первую очередь как
готового помочь во всем, если что случится. Поверьте, Смолов – очень хороший
человек.
- Ари устроил драку в финале Кубка России. Он и у вас был
такой буйный?
-
Никогда не замечал, чтобы Ари нарушал дисциплину или вел себя чересчур
эмоционально.
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Ильей Жигулевым в ближайшее время читайте на нашем сайте и в свежем номере
«Советского спорта».
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