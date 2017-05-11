Илья Жигулев: В «Краснодаре» Ари не нарушал дисциплину, а Смолов – очень хороший человек

Хавбек «Краснодара» Илья Жигулев поделился мнением о Федоре Смолове и Ари.

- Федор Смолов действительно настолько крут? Какой он в жизни?

- Он веселый парень, способный подколоть. Но я его знаю в первую очередь как готового помочь во всем, если что случится. Поверьте, Смолов – очень хороший человек.

- Ари устроил драку в финале Кубка России. Он и у вас был такой буйный?

- Никогда не замечал, чтобы Ари нарушал дисциплину или вел себя чересчур эмоционально.

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