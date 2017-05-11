Сборная Швеции дозаявит Лундквиста на ЧМ

Шведский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист присоединится к национальной команде для участия в чемпионате мира, сообщает официальный микроблог «Рейнджерс» в «твиттере».



Лундквист освободился для сборной Швеции после того, как «Рейнджерс» в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ проиграли «Оттаве» со счетом 2-4.



Голкипер должен прибыть в Кельн и присоединиться к своей национальной команде 12 мая. В этот день шведы проведут матч группового этапа против итальянцев.



Чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, завершится 21 мая.