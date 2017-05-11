Сборная Швеции дозаявит Лундквиста на ЧМ
Шведский вратарь «Нью-Йорк
Рейнджерс» Хенрик Лундквист присоединится к национальной команде для участия в
чемпионате мира, сообщает официальный микроблог «Рейнджерс» в «твиттере».
Лундквист освободился для сборной
Швеции после того, как «Рейнджерс» в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ проиграли
«Оттаве» со счетом 2-4.
Голкипер должен прибыть в Кельн и
присоединиться к своей национальной команде 12 мая. В этот день шведы проведут
матч группового этапа против итальянцев.
Чемпионат мира, который проходит в Кельне и Париже, завершится 21 мая.
Матч
Место и дата
12 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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