WBC санкционировал бой-элиминатор между Смитом и Гвоздиком

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал элиминатор (отборочный бой за право сразиться с чемпионом мира) в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Джо Смитом-младшим, сообщает Boxingnews.

Впрочем, приоритетное право на оспаривание чемпионского титула по версии WBC остается у колумбийца Элейдера Альвареса.

Таким образом, в случае если Адонис Стивенсон сумеет победить Анджея Фонфару в добровольной защите титула, его следующим оппонентом будет именно Альварес. Что касается победителя пары Гвоздик - Альварес, то он на чемпионский бой с обладателем пояса по версии WBC сможет выйти лишь в следующем году.