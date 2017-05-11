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WBC санкционировал бой-элиминатор между Смитом и Гвоздиком

Источник:  Boxing NewsКомментарии

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал элиминатор (отборочный бой за право сразиться с чемпионом мира) в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Джо Смитом-младшим, сообщает Boxingnews.

Впрочем, приоритетное право на оспаривание чемпионского титула по версии WBC остается у колумбийца Элейдера Альвареса.

Таким образом, в случае если Адонис Стивенсон сумеет победить Анджея Фонфару в добровольной защите титула, его следующим оппонентом будет именно Альварес. Что касается победителя пары Гвоздик - Альварес, то он на чемпионский бой с обладателем пояса по версии WBC сможет выйти лишь в следующем году.

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