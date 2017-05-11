Владимир Алекно: Мы выиграли чемпионат за счет небезразличия и командного духа
Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, что помогло команде одержать победу в финале чемпионата России.
Сегодняшняя решающая встреча с московским «Динамо» завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:17, 25:16) в пользу казанского клуба.
«Это все неправда, победа далась нам нелегко, легких побед не бывает. Мы просто отработали, как положено. Непростой турнир «Финал шести», а особенно после финала Лиги чемпионов, но мы - молодцы, выдержали. И, в первую очередь, выдержали своим небезразличием и командным духом», - цитирует Алекно «Р-Спорт».
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