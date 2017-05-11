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Сборная Швеции всухую обыграла Латвию на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Швеции взяла верх над командой Латвии (2:0) на групповом этапе чемпионата мира.

У победителей отличился Габриэль Ландеског и Элиас Линдхольм.

Шведы с 7 очками занимают четвертое место в группе А, латвийцы с 9 баллами идут третьими.

12 мая Швеция сыграет с Италией, а Латвия днем позже - с США.

Матч

Швеция - Латвия - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Ландескуг (Раск, Линдхольм), 9:13 (1:0). Линдхольм (Раск), 56:42 (2:0).

Место и дата

11 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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