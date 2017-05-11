Александр Волков: Хочу остаться в «Динамо»
Олимпийский чемпион 2012 года
блокирующий московского «Динамо» Александр Волков заявил, что в сезоне-2017/18
хотел бы продолжить выступать за столичный коллектив.
«Это вопрос к руководству
(подпишет ли новый контракт с «Динамо»). Я хочу играть в
«Динамо», - приводит «Р-Спорт» слова Волкова.
Волков выступает за московский
клуб с января 2017 года. Ранее 32-летний блокирующий уже выступал за московское
«Динамо», в составе которого дважды становился чемпионом России.
В четверг «Динамо» крупно проиграло казанскому «Зениту» в трех партиях в финале чемпионата России и завоевало серебряные медали турнира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически