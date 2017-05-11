Александр Волков: Хочу остаться в «Динамо»

Олимпийский чемпион 2012 года блокирующий московского «Динамо» Александр Волков заявил, что в сезоне-2017/18 хотел бы продолжить выступать за столичный коллектив.



«Это вопрос к руководству (подпишет ли новый контракт с «Динамо»). Я хочу играть в «Динамо», - приводит «Р-Спорт» слова Волкова.



Волков выступает за московский клуб с января 2017 года. Ранее 32-летний блокирующий уже выступал за московское «Динамо», в составе которого дважды становился чемпионом России.



В четверг «Динамо» крупно проиграло казанскому «Зениту» в трех партиях в финале чемпионата России и завоевало серебряные медали турнира.