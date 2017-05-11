Надаль обыграл Кириоса в третьем круге турнира в Мадриде

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Хачанов поднялся на 41 позицию в Чемпионской гонке ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала сегодня обновленную версию своей Чемпионской гонки.

Надаль выиграл турнир в Барселоне, обыграв Тима Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над австрийцем Домиником Тимом в финале турнира в Барселоне.

Надаль обыграл Себальоса и вышел в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Тимом Матч 1/2 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между испанцем Рафаэлем Надалем и аргентинцем Горацио Себальосом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

Надаль обыграл Чунг Хеона и вышел в полуфинал турнира в Барселоне Матч 1/4 финала турнира АТР в Барселоне (Испания) между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Южной Кореи Чунг Хеоном завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (1), 6:2 в пользу Надаля.

Надаль обыграл Андерсона и вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне Матч третьего раунда турнира АТР в Барселоне (Испания) между южноафриканцем Кевином Андерсоном и испанцем Рафаэлем Надалем завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Надаля.

Надаль вернулся на 5-ю строчку в рейтинге ATP, Хачанов опустился на 56-е место Испанский теннисист Рафаэль Надаль вернулся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

«Какого цвета будет ребенок Уильямс?» Скандал недели в мире тенниса Чем запомнится последняя неделя – в обзоре «Советского спорта».

Надаль завоевал 70-й титул в карьере, выиграв турнир в Монте-Карло Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале турнира в Монте-Карло обыграл соотечественника Альберта Рамоса со счетом 6:1, 6:3.

Надаль вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, победив Шварцмана Испанский теннисист Рафаль Надаль в четвертьфинале турнира в Монте-Карло обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 6:4.

Надаль уверенно обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала турнира в Монте-Карло Матч 1/8 финала турнира АТР серии «Мастерс» в Монте-Карло между испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Надаля.

Надаль обыграл Эдмунда и вышел в третий раунд турнира в Монте-Карло Матч второго раунда турнира АТР серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) между испанцем Рафаэлем Надалем и британцем Кайлом Эдмундом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:0, 5:7, 6:3 в пользу Надаля.

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Сборная Австралии победила команду США в четвертьфинале Кубка Дэвиса Австралийский теннисист Ник Кириос одержал победу над американцем Сэмом Куэрри в четвертом матче четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3, 6:4.

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Битва «Наполи» и «Ювентуса», очередной разгром от «Барселоны» и победа Федерера над Надалем. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

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