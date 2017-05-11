Надаль обыграл Кириоса в третьем круге турнира в Мадриде
Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял верх над австралийцем Ником Кириосом в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 12 минут, - 6:3, 6:1.
Надаль пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку, реализовал пять брейк-пойнтов из одиннадцати. У его соперника три эйса и четыре двойные ошибки.
В следующем раунде Надаль встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Матч
Кириос Н. (Австралия) - Надаль Р. (Испания) - 3:6, 1:6
Место и дата
11 мая 21:00, , Онлайн-трансляция
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