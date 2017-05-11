Александр Бутько: Надеюсь, что победы в ЛЧ и ЧР отметим с размахом

Олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне, связующий казанского «Зенита» Александр Бутько надеется, что команда из столицы Татарстана с размахом отметит свои победы в Лиге чемпионов и чемпионате России.



«С «Динамо» была тяжелая игра. Я надеюсь, что отметим с размахом, потому что после Лиги чемпионов мы ничего не отмечали – времени не было. Рассчитывали, что победим в финале и уже отметим две эти победы», - приводит «Р-Спорт» слова Бутько.



В финале Лиги чемпионов, который проходил в Риме 30 апреля, «Зенит» обыграл итальянскую «Перуджу» со счетом 3:0 и в третий раз подряд стал победителем турнира. В четверг команда Владимира Алекно завоевала золотые медали чемпионата России, обыграв в финале московское «Динамо» 3:0.