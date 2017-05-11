Маричев продолжит работать с «Динамо» в следующем сезоне
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев сообщил, что останется на своем посту.
Маричев возглавил «Динамо» в октябре 2016 года.
«Конечно, останусь, у меня подписанный контракт», - сказал Маричев.
В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2016/17 «Динамо» не смогло пробиться в «Финал четырех», уступив немецкому «Берлину». Столичный клуб занял второе место в чемпионате России, проиграв в финале казанскому «Зениту».
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