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Маричев продолжит работать с «Динамо» в следующем сезоне

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Маричев сообщил, что останется на своем посту.

Маричев возглавил «Динамо» в октябре 2016 года.

«Конечно, останусь, у меня подписанный контракт», - сказал Маричев.

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2016/17 «Динамо» не смогло пробиться в «Финал четырех», уступив немецкому «Берлину». Столичный клуб занял второе место в чемпионате России, проиграв в финале казанскому «Зениту».

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