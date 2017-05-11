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Тренер Алояна: Михаил планирует отобраться на Олимпиаду-2020

Источник:  ТАССКомментарии

Российский боксер Михаил Алоян готовится к отбору в российскую команду на Олимпиаду-2020 в Токио, сообщил его тренер Эдуард Кравцов.

Напомним, сегодня Алоян дебютировал на профессиональном ринге. В 10-раундовом поединке в весовой категории до 52,16 кг в Кемерове он выиграл у никарагуанца Ядера Кардосы по очкам.

«Планы сейчас - подготовиться к Олимпиаде. Между Международной ассоциацией бокса и Всемирной боксерской ассоциацией есть договоренность, что чемпион отбирается на Олимпиаду при желании. Но мы будем смотреть, через какое соревнование отбираться», - цитирует Кравцова ТАСС.

Алоян является обладателем бронзы Игр-2012 в Лондоне. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро россиянин стал серебряным призером, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне 8 декабря прошлого года лишил россиянина награды за употребление допинга. 

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