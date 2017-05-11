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Сборная Канады одержала волевую победу над французами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной Канады в своем четвертом матче на чемпионате мира переиграли команду Франции.

Встреча, прошедшая в четверг в Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась победой канадцев со счетом 3:2. Причем по ходу встречи французы вели в счете 2:1. В составе хозяев льда по шайбе забросили Оливье Дам-Малька и Дамьен Флери. У канадцев отличились Райан О'Райлли, Клод Жиру и Марк-Эдуар Власич.

Таким образом, канадцы одержали четвертую победу на турнире, набрали 12 очков и вышли в единоличные лидеры группы В. У французов осталось пять очков. Сборная Франции занимает шестое место в группе.

В своих следующих матчах чемпионата мира канадцы 13 мая встретятся со швейцарцами, а французы 12 мая сыграют с белорусами.

Матч

Канада - Франция - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

О'Райлли (Маккиннон, Шайфли), 5:19 (1:0). Даме-Малка (Ритц, Реч), 9:00 (1:1). Флери (да Коста С., Овитю), 21:37 (1:2 - бол.). Жиру (Ли), 39:11 (2:2 - бол.). Власич 42:22 (3:2).

Место и дата

11 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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