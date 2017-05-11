Сборная Канады одержала волевую победу над французами
Хоккеисты сборной Канады в своем
четвертом матче на чемпионате мира переиграли команду Франции.
Встреча, прошедшая в четверг в
Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась победой канадцев со счетом 3:2.
Причем по ходу встречи французы вели в счете 2:1. В составе хозяев льда по
шайбе забросили Оливье Дам-Малька и Дамьен Флери. У канадцев отличились Райан
О'Райлли, Клод Жиру и Марк-Эдуар Власич.
Таким образом, канадцы одержали
четвертую победу на турнире, набрали 12 очков и вышли в единоличные лидеры
группы В. У французов осталось пять очков. Сборная Франции занимает шестое
место в группе.
В своих следующих матчах чемпионата мира канадцы 13 мая встретятся со швейцарцами, а французы 12 мая сыграют с белорусами.
Матч
Канада - Франция - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
О'Райлли (Маккиннон, Шайфли), 5:19 (1:0). Даме-Малка (Ритц, Реч), 9:00 (1:1). Флери (да Коста С., Овитю), 21:37 (1:2 - бол.). Жиру (Ли), 39:11 (2:2 - бол.). Власич 42:22 (3:2).
Место и дата
11 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция