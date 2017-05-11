Сборная Канады одержала волевую победу над французами

Хоккеисты сборной Канады в своем четвертом матче на чемпионате мира переиграли команду Франции.



Встреча, прошедшая в четверг в Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась победой канадцев со счетом 3:2. Причем по ходу встречи французы вели в счете 2:1. В составе хозяев льда по шайбе забросили Оливье Дам-Малька и Дамьен Флери. У канадцев отличились Райан О'Райлли, Клод Жиру и Марк-Эдуар Власич.



Таким образом, канадцы одержали четвертую победу на турнире, набрали 12 очков и вышли в единоличные лидеры группы В. У французов осталось пять очков. Сборная Франции занимает шестое место в группе.



В своих следующих матчах чемпионата мира канадцы 13 мая встретятся со швейцарцами, а французы 12 мая сыграют с белорусами.