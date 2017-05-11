«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и вышел в финал Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Сельтой» (1:1) в ответной встрече ½ финала Лиги Европы.
Счет на 17-й минуте открыл нападающий хозяев поля Маруан Феллайни.
На 86-й минуте Факундо Ронкалья восстановил равенство. Под занавес матча на поле вспыхнула потасовка и арбитр удалил Ронкалью и игрока манкунианцев Эрика Байи.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Поскольку первая встреча завершилась победой «МЮ» (1:0), команда Жозе Моуринью вышла в финал турнира. Ее соперником станет «Аякс», по сумме двух встреч переигравший «Лион».
Матч
Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)
Голы
Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас
Предупреждения:
Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90
Удаления:
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция