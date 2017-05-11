«Вест Хэм» подписал новый контракт с Антонио
«Вест Хэм» подписал новый контракт
с полузащитником Микаилом Антонио, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Продолжительность нового
соглашения футболиста и клуба – четыре года.
Напомним, что Микаил Антонио
выступает за «Вест Хэм» с сентября 2015 года, когда перешел в лондонский клуб
из «Ноттингем Фореста». За это время полузащитник провел за «молотобойцев» 69
матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей.
Антонио был признан лучшим футболистом «Вест Хэма» в нынешнем сезоне АПЛ.
Матч
Место и дата
14 мая 16:15, Аптон Парк, Онлайн-трансляция
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