«Вест Хэм» подписал новый контракт с Антонио

читайте также

«Суонси» накажет болельщиков, которые перепродали билеты на матч с «Сандерлендом», купленные игроками «Суонси» выступил с заявлением, в котором осудил болельщиков, решивших перепродать билеты на матч 37-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом», купленные игроками команды, сообщает The Guardian.

«Барселона» постарается вернуть Ромеу из «Саутгемптона» Защитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону», сообщает Marca.

Клод Пюэль: В матче с «Арсеналом» мы заслуживали ничью, а может, и победу Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль подвел итоги перенесенного матча 26-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на стадионе «Сент-Мэрис».

Свято место. Как Алексис Санчес поздравил Бергкампа с днем рождения (видео) Обозреватель «Советского спорта» о том, как «Арсенал» поддерживает интригу в АПЛ.

Кейлор Навас: Мне все равно, что говорят, я хочу остаться в «Реале» Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2).

«Что же Бензема поел?». Калиниченко и другие – о матче «Атлетико» – «Реал» «Советский спорт» представляет подборку самых ярких высказываний об ответном матче «Реала» и «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

Арсен Венгер: Жиру – фантастический игрок Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии. Напомним, его команда победила со счетом 2-0.

Уэйн Руни: Конечно, я хотел бы остаться в «МЮ» Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сказал, что хочет остаться в команде, хотя его и не устраивает количество игровой практики.

«Арсенал» на выезде обыграл «Саутгемптон» Футболисты «Саутгемптона» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии проиграли «Арсеналу» из Лондона.

Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня «Советский спорт» представляет главные новости среды.

Агент Руни приезжал в отель к Моуринью Агент форварда Уэйна Руни Пол Стретфорд был замечен в среду утром в отеле Manchester's Lowry, где проживает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Виктор Мозес: Доказал всем, что заслуживаю выступать в таком клубе, как «Челси» Полузащитник «Челси» Виктор Мозес рассказал о переменах в нынешнем сезоне, отметив роль наставника «синих» Антонио Конте, который поставил его на новую позицию.

Агент: Бельерин в «Барселоне»? Он обновил контракт, чтобы остаться в «Арсенале» Агент защитника «Арсенала» Эктора Бельерина Альберт Ботинес высказался об интересе к испанцу со стороны «Барселоны».

ФОТО: «Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на следующий сезон «Манчестер Юнайтед» презентовал гостевую форму сезона 2017/2018. Черные футболки и трусы сделаны по образцу сезона формы 1990-1992 годов.

Президент «Наполи»: Мертенс? Через неделю выступим с официальным заявлением Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс близок к продлению контракта с клубом.

Майкл Кэррик: На Моуринью надо смотреть и учиться Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о наставнике «красных дьяволов» Жозе Моуринью, который встал у руля английского клуба минувшим летом.

Микаэль Сильвестр: Венгер останется в «Арсенале», этот клуб у него в крови Бывший защитник лондонского «Арсенала» Микаэль Сильвестр уверен, что его соотечественник Арсен Венгер не покинет столичный клуб по окончании сезона.

Гарай вошел в сферу интересов «Челси», а также «Интера» Бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай, который ныне выступает в составе «Валенсии», может сменить клуб. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на испанские СМИ.

«Рома» рассчитывает приобрести Имбула Полузащитник «Сток Сити» Жанелли Имбула ближайшим летом может оказаться в «Роме», сообщает The Telegraph.