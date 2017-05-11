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«Аякс» в гостях проиграл «Лиону», но вышел в финал ЛЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты французского «Лиона» в ответном матче полуфинального противостояния Лиги Европы переиграли голландский «Аякс».

Встреча, прошедшая в четверг в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Александр Лаказетт, а еще один мяч провел Рашид Геззаль. У гостей отличился Каспер Дольберг. Отметим, что на 85-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Ника Виргевера.

Напомним, что в первом матче соперников, который прошел на прошлой неделе в Амстердаме, «Аякс» добился более крупной победы – 4:1. Таким образом, голландский клуб вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с английским «Манчестер Юнайтед».

Финальный матч Лиги Европы состоится в Стокгольме 24 мая на стадионе «Френдс Арена».

Матч

Лион - Аякс - 3:1 (2:1)

Голы

Дольберг 27 (0:1). Ляказетт 45 (1:1). Ляказетт 45 (2:1 - пен.). Геззаль 81 (3:1).

Состав

Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель (Рыбус, 75), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна (Геззаль, 77), Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт

Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман (Тете, 64), де Лигт, Классен, Юнес (Клюйверт, 82), Траоре, Дольберг, Шоне (ван де Бек, 58), Зиеш

Предупреждения:

Морель, 18; Толиссо, 20; Дьякаби, 48; Нкулу, 61; Фекир, 61 - Велтман, 49; Классен, 50; Виргевер, 68

Удаления:

нет - Виргевер, 84

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция

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