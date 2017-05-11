«Аякс» в гостях проиграл «Лиону», но вышел в финал ЛЕ
Футболисты французского «Лиона» в
ответном матче полуфинального противостояния Лиги Европы переиграли голландский
«Аякс».
Встреча, прошедшая в четверг в
Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
В их составе дублем отметился Александр Лаказетт, а еще один мяч провел Рашид
Геззаль. У гостей отличился Каспер Дольберг. Отметим, что на 85-й минуте гости
остались в меньшинстве после удаления защитника Ника Виргевера.
Напомним, что в первом матче
соперников, который прошел на прошлой неделе в Амстердаме, «Аякс» добился более
крупной победы – 4:1. Таким образом, голландский клуб вышел в финал Лиги
Европы, где сыграет с английским «Манчестер Юнайтед».
Финальный матч Лиги Европы состоится в Стокгольме 24 мая на стадионе «Френдс Арена».
Матч
Голы
Дольберг 27 (0:1). Ляказетт 45 (1:1). Ляказетт 45 (2:1 - пен.). Геззаль 81 (3:1).
Состав
Лион: Лопеш, Дьякаби, Рафаэл, Морель (Рыбус, 75), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна (Геззаль, 77), Толиссо, Фекир, Корне, Ляказетт
Аякс: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман (Тете, 64), де Лигт, Классен, Юнес (Клюйверт, 82), Траоре, Дольберг, Шоне (ван де Бек, 58), Зиеш
Предупреждения:
Морель, 18; Толиссо, 20; Дьякаби, 48; Нкулу, 61; Фекир, 61 - Велтман, 49; Классен, 50; Виргевер, 68
Удаления:
нет - Виргевер, 84
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 мая 22:05, Жерлан, Онлайн-трансляция