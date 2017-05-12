Андер Эррера: Мы знаем, что пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ практически невозможно
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал домашнюю ничью (1:1) с «Сельтой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
Команда Жозе Моуринью, обыгравшая испанский клуб в первой встрече (1:0), вышла в финал, где встретится с «Аяксом».
«Сумасшедшая игра получилась. Мы были лучше соперника в первом матче и должны были добиться лучшего результата. Мы затратили много усилий, чтобы выйти в финал. Полуфинал невозможно выиграть просто или будучи спокойным. Мы знаем, что пробиться в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат практически невозможно, поэтому отдали все», - цитирует игрока BT Sport.
Матч
Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)
Голы
Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас
Предупреждения:
Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90
Удаления:
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция