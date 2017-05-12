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Андер Эррера: Мы знаем, что пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ практически невозможно

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал домашнюю ничью (1:1) с «Сельтой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Команда Жозе Моуринью, обыгравшая испанский клуб в первой встрече (1:0), вышла в финал, где встретится с «Аяксом».

«Сумасшедшая игра получилась. Мы были лучше соперника в первом матче и должны были добиться лучшего результата. Мы затратили много усилий, чтобы выйти в финал. Полуфинал невозможно выиграть просто или будучи спокойным. Мы знаем, что пробиться в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат практически невозможно, поэтому отдали все», - цитирует игрока BT Sport.

Матч

Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)

Голы

Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)

Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас

Предупреждения:

Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90

Удаления:

Байи, 88 - Ронкалья, 87

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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