Кузнецова обыграла Бушар и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Россиянка Светлана Кузнецова стала последней полуфиналисткой турнира WTA, который проходит в Мадриде.
На стадии 1/4 финала Кузнецова в двух сетах переиграла канадку Эжени Бушар, которая ранее выбила из борьбы Марию Шарапову и Анжелик Кербер.
Светлана выполнила 3 подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.
За выход в финал Кузнецова поспорит с француженкой Кристиной Младенович, а в другом полуфинале сразятся Симона Халеп (Румыния) и Анастасия Севастова (Латвия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Бушар Э. (Канада) - Кузнецова С. (Россия) - 4:6, 0:6
Место и дата
11 мая 22:30, , Онлайн-трансляция
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