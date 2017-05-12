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Кузнецова обыграла Бушар и вышла в полуфинал турнира в Мадриде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Светлана Кузнецова стала последней полуфиналисткой турнира WTA, который проходит в Мадриде. 

На стадии 1/4 финала Кузнецова в двух сетах переиграла канадку Эжени Бушар, которая ранее выбила из борьбы Марию Шарапову и Анжелик Кербер.

Светлана выполнила 3 подачи навылет и допустила одну двойную ошибку.

За выход в финал Кузнецова поспорит с француженкой Кристиной Младенович, а в другом полуфинале сразятся Симона Халеп (Румыния) и Анастасия Севастова (Латвия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/4 финала

Матч

Бушар Э. (Канада) - Кузнецова С. (Россия) - 4:6, 0:6

Место и дата

11 мая 22:30, , Онлайн-трансляция

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