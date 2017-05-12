Жозе Моуринью: Если мы выиграем Лигу Европы, я буду более чем счастлив

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал домашнюю ничью (1:1) с «Сельтой» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Английский клуб по сумму двух встреч переиграл испанскую команду и вышел в финал турнира.

«В первой игре мы были лучшей командой, однако не смогли реализовать свои шансы, проявить инстинкт убийцы. Сегодня получилася открытый матч, все давление шло на нас. Над соперником же ничего не довлело, и они навязали нам упорную борьбу. В этой встрече ничего не было ясно до последней секунды. Мои парни отдали все, что могли. Я очень доволен ими. Проведя 14 игр, мы вышли в финал. Если мы выиграем Лигу Европы, я буду более чем счастлив. Это будет великолепно», - цитирует специалиста BT Sport.