Александр Ляказетт: Если бы я сыграл в первом матче с «Аяксом», все могло сложиться иначе

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.

- Мы были близки к тому, чтобы пройти дальше. Мы не были достаточно агрессивны у чужих ворот и эффективны у своих. Все могло бы сложиться по-другому, если бы я был готов сыграть в первом матче. Возможно, мы сыграли бы лучше, возможно, хуже. Мы разочарованы тем, как сложилась первая игра, - заявил Ляказетт.

Встреча, прошедшая в четверг в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Александр Лаказетт, а еще один мяч провел Рашид Геззаль. У гостей отличился Каспер Дольберг. Отметим, что на 85-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Ника Виргевера.



Напомним, что в первом матче соперников, который прошел на прошлой неделе в Амстердаме, «Аякс» добился более крупной победы – 4:1. Таким образом, голландский клуб вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с английским «Манчестер Юнайтед».



Финальный матч Лиги Европы состоится в Швеции 24 мая на стадионе «Френдс Арена».