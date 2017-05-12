Каспарс Даугавиньш: Отсутствие Овечкина - плюс нам и минус России

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал новость о том, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травмы не приедет на чемпионат мира.

Сборная Латвии встретится с командой России на групповом этапе турнира 15 мая.

«Конечно, отсутствие Овечкина - это большой плюс для нас. Сами знаете, это один из лучших игроков в мире. У него сумасшедший бросок, который неприятно блокировать ни вратарям, ни игрокам. Это плюс нам и минус России. Но он столько лет приезжал в сборную. Думаю, он заслужил возможность один год отдохнуть», - цитирует Даугавиньша «Р-Спорт».