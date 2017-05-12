Дави Классен: «Аякс» в финале Лиги Европы, у меня просто нет слов!

Капитан «Аякса» Дави Классен прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы-2016/17.

- Мы вырвали эту победу в матче с такой молодой командой. «Аякс» в финале Лиги Европы. У меня просто нет слов!, — цитирует Классена официальный сайт УЕФА.

Встреча, прошедшая в четверг в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В их составе дублем отметился Александр Лаказетт, а еще один мяч провел Рашид Геззаль. У гостей отличился Каспер Дольберг. Отметим, что на 85-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Ника Виргевера.



Напомним, что в первом матче соперников, который прошел на прошлой неделе в Амстердаме, «Аякс» добился более крупной победы – 4:1. Таким образом, голландский клуб вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с английским «Манчестер Юнайтед».



Финальный матч Лиги Европы состоится в Швеции 24 мая на стадионе «Френдс Арена».



