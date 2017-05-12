Крис Ли: Рад, что отметился голевой передачей в дебютной игре на чемпионате мира

Защитник сборной Канады Крис Ли прокомментировал свой первый матч на чемпионате мира-2017.



- Конечно, я рад, что отметился передачей в дебютной игре, но, к несчастью, я был в штрафном боксе, когда французы забили второй гол, так что не могу быть полностью довольным. Честно скажу, я немного начал нервничать после удаления, но сумел взять себя в руки.

Сложный матч получился, французы играли великолепно, и атмосфера на трибунах была сумасшедшей. Надеюсь, я смогу остаться в составе команды и буду прибавлять по ходу турнира, - рассказал Ли.

С 2013 года Крис Ли защищает цвета магнитогорского «Металлурга».

В следующем матче чемпионата мира канадцы 13 мая сыграют со сборной Швейцарии.