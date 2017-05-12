Крис Ли: Рад, что отметился голевой передачей в дебютной игре на чемпионате мира
Защитник сборной Канады Крис Ли прокомментировал свой первый матч на чемпионате мира-2017.
- Конечно, я рад, что отметился передачей в дебютной игре, но, к несчастью, я был в штрафном боксе, когда французы забили второй гол, так что не могу быть полностью довольным. Честно скажу, я немного начал нервничать после удаления, но сумел взять себя в руки.
Сложный матч получился, французы играли великолепно, и атмосфера на трибунах была сумасшедшей. Надеюсь, я смогу остаться в составе команды и буду прибавлять по ходу турнира, - рассказал Ли.
С 2013 года Крис Ли защищает цвета магнитогорского «Металлурга».
В следующем матче чемпионата мира канадцы 13 мая сыграют со сборной Швейцарии.
Матч
Канада - Франция - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
О'Райлли (Маккиннон, Шайфли), 5:19 (1:0). Даме-Малка (Ритц, Реч), 9:00 (1:1). Флери (да Коста С., Овитю), 21:37 (1:2 - бол.). Жиру (Ли), 39:11 (2:2 - бол.). Власич 42:22 (3:2).
Место и дата
11 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция