Дэйв Хендерсон: Матч против Канады на переполненной арене в Париже - это то, чего мы ждали целый год
Главный тренер сборной Франции по хоккею Дэйв Хендерсон подвел итоги матча своей команды с канадцами (2:3) на чемпионате мира-2017.
- Матч против Канады – это то, чего мы ждали целый год, мы ждали полной арены в Париже. Без сомнений эта игра поможет добавить хоккею популярности во Франции. Мы просили ребят биться, играть дисциплинированно, и они сделали это. Мы проиграли олимпийским чемпионам с разницей в одну шайбу, мы показали свой максимум, - заявил Хендерсон.
Матч в столице Франции прошел при аншлаге (14 510 зрителей).
В следующем матче чемпионата мира канадцы 13 мая сыграют со сборной Швейцарии, а французы днем ранее встретятся с командой Белоруссии.
Матч
Канада - Франция - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы:
О'Райлли (Маккиннон, Шайфли), 5:19 (1:0). Даме-Малка (Ритц, Реч), 9:00 (1:1). Флери (да Коста С., Овитю), 21:37 (1:2 - бол.). Жиру (Ли), 39:11 (2:2 - бол.). Власич 42:22 (3:2).
Место и дата
11 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция