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Глава Федерации хоккея Белоруссии: Если события на ЧМ-2017 пойдут по наихудшему сценарию, подам в отставку

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Игорь Рачковский поделился мнением, чего не хватает белорусской сборной для успешного выступления на чемпионате мира.

Команда Дэйва Льюиса потерпела поражения во всех четырех встречах группового этапа турнира.

Мы разговариваем в четверг. Каким хотели бы видеть понедельник?
Это очевидно: чтобы наша сборная наконец стала показывать хоккей, на который она способна. Все же впереди ждут действительно посильные соперники.

И что для этого нужно?
Все, что для этого нужно со стороны команды, уверен, будет сделано. Но хотелось бы получить какой-нибудь импульс доброй энергии от болельщиков. Поверьте, это ребятам сейчас действительно нужно. Возможно, именно этого им и недостает - порции драйва от «шестого игрока». Уж не знаю, как это лучше реализовать, но что-то нужно придумать. Эдакий флешмоб на «Ютубе», в «Фэйсбуке» или что-то иное в подобном роде. Пользуясь случаем, прошу об этом через «Прессбол» настоящих неравнодушных болельщиков. Времени поругать будет достаточно и после. А вот поддержать нужно сейчас.

А если все-таки и это не поможет?
Давайте без подобных «если». Но, раз уж настаиваете, можем сейчас вернуться к вопросу, переживаю ли я за сохранение поста председателя ФХРБ. Так вот, если события пойдут по наихудшему сценарию, все разрешится само собой - подам в отставку. Это уже будет вопрос чести. Управленческой или офицерской - как угодно...

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