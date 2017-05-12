Крэйг Шекспир: Муса должен смириться со сложившейся ситуацией и упорно работать

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир посоветовал нигерийскому форварду Ахмеду Мусе больше работать на тренировках.

- Ахмеду нужно смириться со сложившейся ситуацией и продолжать упорно работать. Мы видели проблески в его игре, но он должен быть более последовательным и методичным, — цитирует Шекспира Complete Sports Nigeria.

Напомним, Ахмед Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» летом 2016 года.

недавно сообщалось о том, что нигерийцем, не попадающим в стартовый состав чемпионов Англии, активно интересуется «Марсель».