Драйзайтль поможет сборной Германии на чемпионате мира

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выступит за сборную Германии на домашнем чемпионате мира-2017, который проходит в Кельне и Париже.

Драйзайтль получил возможность сыграть за сборную Германии на турнире после того, как «Эдмонтон» проиграл серию 1/4 финала плей-офф НХЛ «Анахайму» по счетом 3-4.

- Мы рады, что все получается так быстро. Леон сразу заявил после проигранной серии плей-офф НХЛ, что очень хотел бы сыграть за Германию, - заявил главный тренер немецкой сборной Марко Штурм.

Сборная Германии, которая является соперником россиян по группе А, пока занимает в турнирной таблице пятое место, имея 5 очков после четырех проведенных матчей. В рамках группового этапа немецкой команде осталось сыграть со сборными Дании (12 мая), Италии (13 мая) и Латвии (16 мая).

Драйзайтль набрал 16 очков (6+10) в 13 матчах плей-офф НХЛ сезона-2016/17.



Матч Дания - Германия Место и дата 12 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция







