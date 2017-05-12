Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция- : -Италия
Хоккей  Дания- : -Германия
Футбол  Эвертон- : -Уотфорд
Футбол  ЦСКА- : -Арсенал Тула
Хоккей  Франция- : -Белоруссия
Футбол  Вест Бромвич- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Драйзайтль поможет сборной Германии на чемпионате мира

Источник:  IIHFКомментарии

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выступит за сборную Германии на домашнем чемпионате мира-2017, который проходит в Кельне и Париже.

Драйзайтль получил возможность сыграть за сборную Германии на турнире после того, как «Эдмонтон» проиграл серию 1/4 финала плей-офф НХЛ «Анахайму» по счетом 3-4.

- Мы рады, что все получается так быстро. Леон сразу заявил после проигранной серии плей-офф НХЛ, что очень хотел бы сыграть за Германию, - заявил главный тренер немецкой сборной Марко Штурм.

Сборная Германии, которая является соперником россиян по группе А, пока занимает в турнирной таблице пятое место, имея  5 очков после четырех проведенных матчей. В рамках группового этапа немецкой команде осталось сыграть со сборными Дании (12 мая), Италии (13 мая) и Латвии (16 мая).

Драйзайтль набрал 16 очков (6+10) в 13 матчах плей-офф НХЛ сезона-2016/17. 

Матч

Дания - Германия

Место и дата

12 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Мы в шоке - Саша не приедет...» Лысенков и Пономаренко спорят об Овечкине«Мы в шоке - Саша не приедет...» Лысенков и Пономаренко спорят об ОвечкинеПрограмма, посвященная последним событиям чемпионата мира по хоккею.ЧМХ-2017. Швеция - Италия, Чехия - Словения и другие матчиВсе матчи чемпионата мира по хоккею на сайте «Советского спорта».Глава Федерации хоккея Белоруссии: Если события на ЧМ-2017 пойдут по наихудшему сценарию, подам в отставкуГлава Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) Игорь Рачковский высказался о выступлении белорусской сборной на чемпионате мира.Дэйв Хендерсон: Матч против Канады на переполненной арене в Париже - это то, чего мы ждали целый годГлавный тренер сборной Франции по хоккею Дэйв Хендерсон подвел итоги матча своей команды с канадцами (2:3) на чемпионате мира-2017.Крис Ли: Рад, что отметился голевой передачей в дебютной игре на чемпионате мираЗащитник сборной Канады Крис Ли прокомментировал свой первый матч на чемпионате мира-2017.Каспарс Даугавиньш: Отсутствие Овечкина - плюс нам и минус РоссииКапитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал новость, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травмы не приедет на чемпионат мира.ЧМХ-2017. Россия обыграла Данию, Канада одолела Францию и другие матчиРезультаты матчей группового турнира чемпионата мира по хоккею.Сборная Швеции всухую обыграла Латвию на чемпионате мираСборная Швеции взяла верх над командой Латвии (2:0) на групповом этапе чемпионата мира.Сборная Канады одержала волевую победу над французамиХоккеисты сборной Канады в своем четвертом матче на чемпионате мира переиграли команду Франции.Овечкин пошел еще на один круг ада. Проклятья и издевки летят в его адрес…Овечкин пошел еще на один круг ада. Проклятья и издевки летят в его адрес…Обозреватель «Советского спорта» рассуждает об Александре Овечкине, который впервые с 2009 года не приедет на чемпионат мира.Сборная Швеции дозаявит Лундквиста на ЧМШведский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист присоединится к национальной команде для участия в чемпионате мира, сообщает официальный микроблог «Рейнджерс» в «твиттере».Богдан Киселевич: Мы действовали расхлябанно, вальяжноБогдан Киселевич: Мы действовали расхлябанно, вальяжноПосле матча Россия – Дания (3:0) в микст-зоне перед российскими журналистами остановился защитник Богдан Киселевич, забивший победный гол.Владимир Крикунов: Ребята настраивались на победу, но не старались максимальноБывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что хоккеистам национальной команды не хватало настроя и мотивации в матче чемпионата мира с датчанами.«Жалко Сашу Овечкина…» Мнение игроков сборной России о нашей дозаявке«Жалко Сашу Овечкина…» Мнение игроков сборной России о нашей дозаявкеПосле победы над датчанами игроки сборной России прокомментировали пополнение нашей команды в лице Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова.Никита Кучеров: Кузнецов и Орлов – хорошее укрепление для сборнойФорвард сборной России Никита Кучеров прокомментировал поражение «Вашингтона» в плей-офф и дозаявку сборной России.Никита Кучеров: За счет личного мастерства обыграть датчан не удалосьФорвард сборной России Никита Кучеров прокомментировал победу над датчанами (3:0) в четвертом поединке наших на ЧМ-2017.Сухая победа России, решение Овечкина и победный дебют Алояна. Главные новости дняСухая победа России, решение Овечкина и победный дебют Алояна. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости четверга.Олег Знарок: Орлов и Кузнецов присоединятся к сборной 13 маяГлавный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над датчанами в матче чемпионата мира рассказал, что хоккеисты «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов присоединятся к национальной команде 13 мая.Олег Знарок: Думаю, Мозякин не сыграет со словакамиГлавный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок после победы над датчанами в матче чемпионата мира рассказал, что капитан национальной команды Сергей Мозякин, вероятно, пропустит и матч со словаками.Олег Знарок: Я хотел взять Сашку Овечкина на чемпионат мира даже с травмой!Олег Знарок: Я хотел взять Сашку Овечкина на чемпионат мира даже с травмой!Обозреватель «Советского спорта» после матча Россия – Дания (3:0) побеседовал с главным тренером Олегом Знарком.
Футбол
Жозе Моуринью: Если мы выиграем Лигу Европы, я буду более чем счастлив
Теннис
Кузнецова обыграла Бушар и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Футбол
Андер Эррера: Мы знаем, что пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ практически невозможно
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сельтой» и вышел в финал Лиги Европы
все новости
Германия
Германиякалендарьстатистика
Эдмонтон
Эдмонтонкалендарьстатистика
Леон Драйзайтль
Леон Драйзайтльвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости