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Борис Михайлов: Наши поняли, что с минимальными энергозатратами победить датчан не получится

Источник:  Газета.RuКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвел итоги матча сборных России и Дании на чемпионате мира по хоккею.

- В первые 30 минут наша команда хотела взять Данию, что называется, голыми руками и малой кровью. Сделать это не получилось. Это не столько заслуга датских хоккеистов, сколько именно первоначальный недонастрой наших ребят.

Ближе к концу второго периода наши поняли, что с минимальными энергозатратами победить не получится, и начали добавлять, играть острее, особенно в зоне противника, - цитирует Михайлова «Газета.ру»

Следующий матч на турнире сборная России проведет 13 мая против команды Словакии.

Матч

Россия - Словакия

Место и дата

13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция



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