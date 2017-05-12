Борис Михайлов: Наши поняли, что с минимальными энергозатратами победить датчан не получится
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвел итоги матча сборных России и Дании на чемпионате мира по хоккею.
- В первые 30 минут наша команда хотела взять Данию, что называется, голыми руками и малой кровью. Сделать это не получилось. Это не столько заслуга датских хоккеистов, сколько именно первоначальный недонастрой наших ребят.
Ближе к концу второго периода наши поняли, что с минимальными энергозатратами победить не получится, и начали добавлять, играть острее, особенно в зоне противника, - цитирует Михайлова «Газета.ру».
Следующий матч на турнире сборная России проведет 13 мая против команды Словакии.
Матч
Место и дата
13 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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