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Сергей Анохин: Болельщикам «Локомотива» и других команд надо по-другому свои эмоции выплескивать

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал скандальную потасовку в финальном матче за Кубок России-2016/17 между «Локомотивом» и «Уралом».

- Болельщикам «Локомотива» и других команд надо по-другому свои эмоции выплескивать. В первую очередь РФС надо работать над этим. Культуру поведения на стадионе, на любом массовом мероприятии, необходимо прививать ещё со школьных лет. Честно говоря, с ужасом жду 14 мая, когда клуб второй лиги «Строгино», которому я помогаю развиваться, будет играть с «Динамо-2». На маленький стадион приедут фанаты «большого» «Динамо», и не известно, чем все закончится.

После этого финала я был в Италии — там все знали результат Кубка России. Печально, что не из-за качества игры, а из-за того, что произошло после нее. На всех экранах показывали как драку футболистов, так и драку болельщиков. Думаю, что показывали не только в Италии, но и по всему миру. В преддверии Кубка Конфедерации и чемпионата мира нам надо быть сдержанней Финал ведь пришли смотреть семейные пары, дети, женщины. Как мы будем этих людей в дальнейшем привлекать на стадион?, - цитирует Анохина «Собеседник».

По результатам рассмотрения драки болельщиков после финального матча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» 53 человека получили запрет на посещение стадиона.



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