Рой Кин: Уровень игры «Манчестер Юнайтед» оставляет желать лучшего
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин скептически оценил игру команды в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты».
- Стоит отдать должное «МЮ», они вышли в финал и выполнили свою главную задачу последних месяцев. Но уровень игры команды оставляет желать лучшего, они позволяли такой команде, как «Сельта» контролировать ход матча и сохранять шансы до последнего.
Это иллюстрирует, почему у «Манчестер Юнайтед» много ничьих в этом сезоне. Вы видели, у них был оборонительныц настрой в течение всей игры. Такая команда, как «МЮ», играя дома с «Сельтой», должна идти вперед и забивать, делать счет - 2:0, 3:0... Но им не хватает до этого класса, и это происходит уже не в первый раз по ходу сезона, - заявил Кин.
Поскольку первая встреча завершилась победой «МЮ» (1:0), команда Жозе Моуринью вышла в финал турнира. Ее соперником станет «Аякс», по сумме двух встреч переигравший «Лион».
Матч
Манчестер Юнайтед - Сельта - 1:1 (1:0)
Голы
Феллайни 17 (1:0). Ронкалья 85 (1:1).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Блинд, Байи, Погба, Лингард (Руни, 89), Валенсия, Феллайни, Мхитарян (Кэррик, 78), Эррера, Рэшфорд (Смоллинг, 89)
Сельта: Альварес, Ронкалья, Мальо, Кастро, Кабрал, Васс (Санчес, 46), Систо (Бовю, 80), Радойя (Бонгонда, 68), Эрнандес, Гуидетти, Аспас
Предупреждения:
Блинд, 32; Эррера, 81 - Аспас, 66; Кабрал, 90
Удаления:
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
11 мая 22:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция