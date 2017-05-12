Рой Кин: Уровень игры «Манчестер Юнайтед» оставляет желать лучшего

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин скептически оценил игру команды в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты».

- Стоит отдать должное «МЮ», они вышли в финал и выполнили свою главную задачу последних месяцев. Но уровень игры команды оставляет желать лучшего, они позволяли такой команде, как «Сельта» контролировать ход матча и сохранять шансы до последнего.

Это иллюстрирует, почему у «Манчестер Юнайтед» много ничьих в этом сезоне. Вы видели, у них был оборонительныц настрой в течение всей игры. Такая команда, как «МЮ», играя дома с «Сельтой», должна идти вперед и забивать, делать счет - 2:0, 3:0... Но им не хватает до этого класса, и это происходит уже не в первый раз по ходу сезона, - заявил Кин.

Поскольку первая встреча завершилась победой «МЮ» (1:0), команда Жозе Моуринью вышла в финал турнира. Ее соперником станет «Аякс», по сумме двух встреч переигравший «Лион».