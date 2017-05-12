Александр Мартынюк: После вылета из плей-офф НХЛ Овечкин не в лучшем психологическом состоянии

Заслуженный мастер спорта СССР Александр Мартынюк полагает, что Александр Овечкин не нужен сборной России для успешного выступления на чемпионате мира.

- Мое мнение, что после вылета из плей-офф Кубка Стэнли он не в лучшем психологическом состоянии. Тем более что у нашей сборной уже есть состав, и Овечкин не нужен.

Он уже не молодой мальчик, поэтому и когда его приглашали в сборную, насколько помню, он играл не так ярко.

В отличие от того же Евгения Малкина, который тянул команду к золотым медалям. Малкин был всегда нужен сборной, а вот Овечкин… На каком-то чемпионате он, может, и сыграл, но сейчас вряд ли так уж нужен сборной, - цитирует Мартынюка «Газета.ру».

Напомним, «Вашингтон» Александра Овечкина уступил «Питтсбургу» в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3-4.



Следующий матч на турнире сборная России проведет 13 мая против команды Словакии.