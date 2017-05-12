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Вячеслав Колосков: Поле на стадионе «Санкт-Петербург» бессмысленно беречь, его надо менять

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков полагает, что низкокачественный газон на стадионе «Санкт-Петербург» должен быть заменен.

- Поле бессмысленно беречь. Его надо менять на сто процентов.

В «Лужниках» перед Лигой чемпионов сделали так же. Там был искусственный газон, но финал турнира должен проходить на естественном.

Директор стадиона Владимир Алешин выращивал траву, но потом она сгорела, как сейчас в Санкт-Петербурге. И тогда Алешин мудро поступил ─ закупил качественное травяное покрытие в Голландии и установил в «Лужниках», кажется, дней за десять или двенадцать до решающего матча.

По такому же принципу стоит поступить и в Петербурге, - заявил Колосков.

Напомним, матч 29-го тура чемпионата России «Зенит» - «Краснодар» перенесен на стадион «Петровский».

На стадионе «Санкт-Петербург» должны пройти игры Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех российских городах.


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